Ольга Кабо рассказала, каким учителем была Ирина Скобцева

Актриса театра и кино Ольга Кабо рассказала «360», что Ирина Скобцева была необыкновенным учителем, она всегда могла утешить и вдохновить студентов. Сегодня мать Федора Бондарчука умерла на 94-м году жизни.

Многие знакомые народной артистки, в том числе и Кабо, заметили, что Скобцева и Бондарчук-старший умерли в один день.

«Ирина Константиновна ушла из жизни в тот же день, как и ее супруг — 20 октября. Только Сергей Бондарчук скончался в 1994 году. Грустное состояние… Это была очень красивая пара. Не могу даже как-то разлучить их в своих воспоминаниях <…> Ощущение, что юность закончилась», — рассказала Ольга Кабо.

Актриса вспомнила, как Скобцева и Бондарчук приходили во ВГИК «по-королевски красивые». По ее словам, пара была духовной, очень эрудированной и возвышенной.

«Ирина Скобцева была очень доброй, студенты относились к ней как к маме. Она нас подкармливала, разговаривала о каких-то личных историях. Ирина Констаниновна всегда находила слова, чтобы утешить, успокоить, приголубить и вдохновить. Это были необыкновенные два учителя с большой буквы», — сообщила артистка.

Кабо призналась, что уход учителя поселил в ее душе пустоту.

Ранее друг Скобцевой, актер театра и кино Валерий Баринов рассказал, что с ее уходом осиротели очень многие.