Ольга Кабо рассказала, каким учителем была Ирина Скобцева
Многие знакомые народной артистки, в том числе и Кабо, заметили, что Скобцева и Бондарчук-старший умерли в один день.
«Ирина Константиновна ушла из жизни в тот же день, как и ее супруг — 20 октября. Только Сергей Бондарчук скончался в 1994 году. Грустное состояние… Это была очень красивая пара. Не могу даже как-то разлучить их в своих воспоминаниях <…> Ощущение, что юность закончилась», — рассказала Ольга Кабо.
Актриса вспомнила, как Скобцева и Бондарчук приходили во ВГИК «по-королевски красивые». По ее словам, пара была духовной, очень эрудированной и возвышенной.
«Ирина Скобцева была очень доброй, студенты относились к ней как к маме. Она нас подкармливала, разговаривала о каких-то личных историях. Ирина Констаниновна всегда находила слова, чтобы утешить, успокоить, приголубить и вдохновить. Это были необыкновенные два учителя с большой буквы», — сообщила артистка.
Кабо призналась, что уход учителя поселил в ее душе пустоту.
Ранее друг Скобцевой, актер театра и кино Валерий Баринов рассказал, что с ее уходом осиротели очень многие.