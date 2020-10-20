«Осиротело много народа». Друг обратил внимание, что Скобцева умерла в один день с Бондарчуком-старшим

Смерть народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, которой не стало на 94-м году жизни, потрясла актерскую среду. Ее друг, актер театра и кино Валерий Баринов сказал «360», что с уходом Скобцевой осиротели очень многие.

Баринов заметил, что никогда не работал с артисткой, но был знаком и одно время много ездил со Скобцевой на различные фестивали. Актеры плотно общались.

«Для меня это серьезная потеря. Это был удивительный человек невероятной красоты и женственности, тонкого женского ума. Все, кто у нее учился, говорят о ней как о маме. Сегодня осиротело очень много народа», — подчеркнул друг Скобцевой.

Он обратил внимание на тот факт, что Ирина Скобцева умерла в один и тот же день с разницей почти в три десятка лет с Сергеем Бондарчуком, своим супругом. Его не стало 20 октября 1994 года.

«Это люди не прошлой, а позапрошлой эпохи, другой культуры, которую мы постепенно теряем. <…> Помню ее еще Дездемоной», — заключил Баринов.

Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. Вместе с мужем вела актерскую мастерскую во ВГИКе.