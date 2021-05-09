Ольга Дроздова ушла из театра «Современник» после 30 лет службы

Народная артистка России Ольга Дроздова решила уйти из театра «Современник» и завязать с актерской деятельностью. Ее муж Дмитрий Певцов на своей странице в Instagram сообщил, что это связано с воспитанием 13-летнего сына.

Ольга Дроздова служила в этом театре последние 32 года. Муж отметил, что уход не связан со сменой руководства театра, малой занятостью или какими-либо внешними причинами.

«Причина — в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ, режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына. Все это, естественно, привело к обдуманному шагу», — написал Певцов.

Актер добавил, что жена написала заявление по собственному желанию. При этом никаких негативных эмоций она не испытывала. Певцов отметил, что переходный возраст сына и проблемы мальчика оказались важнее всего для Дроздовой. Он подчеркнул, что гордится своей женой.