Дмитрий Певцов перечислил плюсы и пробелы в послании Владимира Путина

Российский актер Дмитрий Певцов перечислил плюсы и пробелы в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, хорошим решением являются выплаты по 10 000 рублей семьям с детьми школьного возраста, сообщил сайт «Политика сегодня».

Как заметил артист, заявленная лидером РФ поддержка образования и увеличение числа бюджетных мест в университетах будет отличной помощью ребятам из малообеспеченных семей. Певцов считает, что нужно обратить особое внимание и на школьное образование.

«Стране нужны инженеры и конструкторы. И этот путь начинается в школах. Дома пионеров надо возродить в новом качестве. Дома детского научно-технического творчества — должны быть в каждом районе», — отметил Певцов.

Актер уточнил, что главной задачей государства сейчас является повышение рождаемости.