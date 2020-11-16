facebook_pixel
    16 ноября 2020, 10:14

    Окружение Хрусталева опровергло алкогольную интоксикацию шоумена

    Артур Блянихов

    Накануне шоумен Дмитрий Хрусталев по пути из Санкт-Петербурга в Репино потерял сознание и угодил в больницу. Его знакомый рассказал сайту kp.ru, что причин госпитализации может быть много.
    Окружение Хрусталева опровергло алкогольную интоксикацию шоумена

    По словам инсайдера, Хрусталев регулярно сдавал тесты на коронавирус, и они были отрицательными.

    «Хотя и коронавирус нельзя исключить — болезнь непонятная, может быть бессимптомной, а потом бах и осложнения. Но он не пил алкоголь — а то и такое пишут!» — добавил собеседник издания.

    Отмечается, что два года назад Хрусталев перестал употреблять алкоголь. Сейчас он всячески пропагандирует здоровый образ жизни, пьет биодобавки и витамины, а также занимается кинезиотерапией и йогой.

    Сам шоумен написал на своей странице в Instagram, что врачи поставили ему предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

    «Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне „за молодостью и совершенством“ артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное!» — поделился шоумен.