Окружение Хрусталева опровергло алкогольную интоксикацию шоумена

По словам инсайдера, Хрусталев регулярно сдавал тесты на коронавирус, и они были отрицательными.

«Хотя и коронавирус нельзя исключить — болезнь непонятная, может быть бессимптомной, а потом бах и осложнения. Но он не пил алкоголь — а то и такое пишут!» — добавил собеседник издания.

Отмечается, что два года назад Хрусталев перестал употреблять алкоголь. Сейчас он всячески пропагандирует здоровый образ жизни, пьет биодобавки и витамины, а также занимается кинезиотерапией и йогой.

Сам шоумен написал на своей странице в Instagram, что врачи поставили ему предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне „за молодостью и совершенством“ артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное!» — поделился шоумен.