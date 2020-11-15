«Увлечение вышло из-под контроля»: Дмитрий Хрусталев назвал свой диагноз

«Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне „за молодостью и совершенством“ артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!» — написал Хрусталев.

Он поблагодарил всех, кто переживал за него. По словам Хрусталева, теперь все неприятное осталось позади. Врачи согласились отпустить его домой, к родным.

Хрусталев рассказал, что случилось с ним накануне. В такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся ведущий уже через несколько часов в больнице, куда его привез водитель. Врачи быстро привели шоумена в сознание.

Хрусталев планирует вместе с врачам подробнее выяснить причины того неприятного случая. Поэтому ближайшие несколько недель он посвятит своему здоровью и пройдет более тщательное медицинское обследование.

Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке 14 ноября. Изначально появилась версия, что у шоумена выявили COVID-19. Врачи ввели его в искусственную кому и диагностировали интоксикацию. Подруга Хрусталева Елена Борщева говорила, что в последнее время телеведущий не жаловался на здоровье и часто делал тесты на коронавирус на работе.

На следующий день Хрусталева вывели из искусственной комы. Врачи не выявили у него коронавируса. Сейчас шоумен находится в стабильном состоянии.