16 мая 2023, 02:13
Охлобыстин рассказал, кто из «Интернов» отправился бы на СВО
Актер Иван Охлобыстин порассуждал, кто из героев сериала «Интерны» мог бы отправиться в зону проведения спецоперации. Интервью с ним появилось в Telegram-канале «Донбасс решает».
«Несомненно пошел бы Быков. С большими сомнениями, но пошел бы Купитман, Люба однозначно была бы медсестрой», — заявил Охлобыстин.
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Он добавил, что Лобанов мог бы быть штурмовиком ЧВК «Вагнер». Не отказался бы и сын главврача больницы Романенко.
«Все бы пошли. Сериал по этому и любили, что все персонажи пошли бы на СВО», — заключил актер.
Ранее Охлобыстин озвучил мультипликационные ролики «Азбука СВО». Как отметил его директор Максим Брусницын, все записи делались на телефон «в полупоходном режиме».
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