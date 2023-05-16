Знаменитости 16 мая 2023, 02:13 Охлобыстин рассказал, кто из «Интернов» отправился бы на СВО РИА «Новости»

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Актер Иван Охлобыстин порассуждал, кто из героев сериала «Интерны» мог бы отправиться в зону проведения спецоперации. Интервью с ним появилось в Telegram-канале «Донбасс решает».

«Несомненно пошел бы Быков. С большими сомнениями, но пошел бы Купитман, Люба однозначно была бы медсестрой», — заявил Охлобыстин.

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Он добавил, что Лобанов мог бы быть штурмовиком ЧВК «Вагнер». Не отказался бы и сын главврача больницы Романенко.

«Все бы пошли. Сериал по этому и любили, что все персонажи пошли бы на СВО», — заключил актер.

Ранее Охлобыстин озвучил мультипликационные ролики «Азбука СВО». Как отметил его директор Максим Брусницын, все записи делались на телефон «в полупоходном режиме».