Знаменитости 26 апреля 2023, 03:50 Охлобыстин озвучил мультипликационные ролики «Азбука СВО» Директор Охлобыстина подтвердил, что актер занимался озвучкой роликов «Азбука СВО» Телеканал «360»

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Актер Мван Охлобыстин озвучил анимационные ролики о спецоперации «Азбука СВО». Эту информацию подтвердил директор артиста Максим Брусницын в интервью изданию «Подъем».

«Достоверно, что это точно он. Он сообщил, что да, озвучивал», — сказал он.

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По словам Брусницына, Охлобыстину приходилось озвучивать ролики практически «в полупоходном режиме», все записи делались на телефон. Видео ему понравились, поэтому он согласился с ними работать.

Директор актера отметил, что тот любит нестандартные, «не по кальке сделанные» проекты, которые привлекают внимание, ведь «искусство должно восхищать и возбуждать новые идеи». Также Брусницын сообщил, что силовики положительно отозвались о роликах после их просмотра.

Ранее режиссер Иван Охлобыстин озвучил инициативу представителей российского бизнеса платить за каждый подбитый американский танк Abrams 10 миллионов рублей. Эту информацию активно комментировали в социальных сетях. По мнению некоторых пользователей, бойцы ВСУ за 10 миллионов начнут сами подрывать собственные танки.