Знаменитости 13 июня 2023, 03:02 Охлобыстин предсказал разделение США на три государства Актер Иван Охлобыстин: в будущем США разделится на три государства РИА «Новости»

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Актер и режиссер Иван Охлобыстин высказал мнение в эфире YouTube-канала «Метаметрика», что США в будущем могут разделиться на несколько частей. Произойдет это, по мнению артиста, в результате глобальных военно-политических перемен.

«Америка разделится на три части. Целый атлас событий будет», — сказал Охлобыстин.

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Мировые изменения, которые приведут к распаду Соединенных Штатов как единого государства, произойдут не сразу, они «растянутся во времени», добавил актер. Охлобыстин также выразил уверенность, что победа российского народа над Западом неизбежна, однако это не станет вестником спокойных времен.

В январе артист объявил, что некоторые представители крупного российского бизнеса назначили награду за подбитые американские танки Abrams. По его словам, неназванные лица пообещали платить по 10 миллионов рублей за каждую сбитую машину.