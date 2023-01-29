Знаменитости 29 января 2023, 20:32 Охлобыстин пообещал 10 миллионов за каждый подбитый Abrams Актер Охлобыстин объявил награду в 10 миллионов за каждый подбитый танк Abrams freepik

Читать 360tv в

За каждый подбитый американский танк Abrams в России назначили награду в 10 миллионов рублей. Инициативу бизнеса озвучил актер и режиссер Иван Охлобыстин в Telegram-канале.

«Уважаемые друзья! С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!» — написал Охлобыстин.

Реклама

Информацию тут же подхватили в социальных сетях, шутники заявили, что укровояки за 10 миллионов начнут сами подрывать собственные танки.

Президент Украины Владимир Зеленский и его «танчики» стали предметом для шуток Марии Захаровой. Она высмеяла украинского лидера отрывком из КВН, в котором Зеленский планирует «садить солдатиков в танчики и отправлять сражаться». Сам президент Украины невольно признался, что если обещанные западом танки прибудут к августу, то уже будет поздно. Пользователи Twitter усмотрели в этом признание поражения.