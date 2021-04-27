Путин заявил о важности вести честную борьбу на выборах

Президент России Владимир Путин напомнил законодателям о важности честно вести конкурентную борьбу на выборах. Такое обращение лидер страны сделал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге, написал сайт «Петербургский дневник».

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим странам», — подчеркнул Путин.

Помимо прочего, он призвал избегать «дешевого популизма». По словам президента, нельзя обещать все подряд ради поддержки избирателей. Путин выразил уверенность, что для депутатов и сенаторов первое место всегда будут занимать национальные интересы.

Глава России пошутил, что, несмотря на дисциплинированное ношение медицинских масок, узнал всех в зале. Он поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма.