Знаменитости 16 апреля 2024, 17:42 «Очень жаль Аллу». Резник призвал Пугачеву покаяться Поэт Резник выразил надежду на раскаяние певицы Пугачевой перед россиянами РИА «Новости»

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Композитор Илья Резник призвал певицу Аллу Пугачеву покаяться и вернуться на Родину. Тем не менее в интервью изданию «Московский комсомолец» он сообщил, что не мог не поздравить Примадонну с юбилеем.

«Я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают», — отметил Резник.

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Поэт подчеркнул, что не поддерживает идею возвращения иноагентов в Россию, но для Пугачевой готов сделать исключение.

«Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили», — заявил Резник.

В ответ на слухи о том, что Пугачева выехала из страны под давлением мужа, Резник заявил, что ему «не важно», кем были ее избранники — он видел ее в браках с разными мужчинами. Однако высказывания нынешнего супруга певицы вызывают у него шок.

Он также выразил сожаление о том, что певица покинула Россию в трудный момент, добавив, что хотел бы видеть ее вместе со страной и народом.

«Мне очень жаль Аллу — я желал и желаю ей другой судьбы», — сказал он.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что звезды устроили Пугачевой бойкот. Далеко не все поздравили примадонну с юбилеем.