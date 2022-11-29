Эксклюзив 29 ноября 2022, 12:58 «Очень яркая, статная». В театре рассказали о погибшей актрисе Наталии Стешенко Театр Луны организовал собрание после смерти актрисы Наталии Стешенко Театр луны / "ВКонтакте"

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Актриса Наталия Стешенко была ярким и добрым человеком, рассказала «360» ее визажист-гример Елена. Она добавила, что после смерти исполнительницы в театре Луны 29 ноября проведут собрание.

Собеседница «360» рассказала, что актеры и руководство театра уже начали собираться.

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«Это был потрясающий, добрый человек. Это все настолько несуразно, не укладывается [в голове]. Она играла потрясающие роли, я сама ее лично красила. И в „Маках“ очень яркая, статная, очень красивая», — отметила Елена.

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По ее словам, актриса не жаловалась на здоровье. Недавно в театре появился новый худрук, после чего все с энтузиазмом принялись за работу.

«Но Наташу я не видела, не знала, где она будет, какие ей дали роли. Как раз вспоминала — думала, что-то не видно нашей Натуси. Сняли спектакли с ее ролями — думаю, интересно, где она у меня будет. И все. И вот новость», — добавила визажист актрисы.

Ранее администратор театра Луны подтвердил смерть Наталии Стешенко. О точных причинах гибели пока ничего не известно — женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но медикам не удалось ее спасти.