29 ноября 2022, 12:58
«Очень яркая, статная». В театре рассказали о погибшей актрисе Наталии Стешенко
Театр Луны организовал собрание после смерти актрисы Наталии Стешенко
Актриса Наталия Стешенко была ярким и добрым человеком, рассказала «360» ее визажист-гример Елена. Она добавила, что после смерти исполнительницы в театре Луны 29 ноября проведут собрание.
Собеседница «360» рассказала, что актеры и руководство театра уже начали собираться.
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«Это был потрясающий, добрый человек. Это все настолько несуразно, не укладывается [в голове]. Она играла потрясающие роли, я сама ее лично красила. И в „Маках“ очень яркая, статная, очень красивая», — отметила Елена.
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По ее словам, актриса не жаловалась на здоровье. Недавно в театре появился новый худрук, после чего все с энтузиазмом принялись за работу.
«Но Наташу я не видела, не знала, где она будет, какие ей дали роли. Как раз вспоминала — думала, что-то не видно нашей Натуси. Сняли спектакли с ее ролями — думаю, интересно, где она у меня будет. И все. И вот новость», — добавила визажист актрисы.
Ранее администратор театра Луны подтвердил смерть Наталии Стешенко. О точных причинах гибели пока ничего не известно — женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но медикам не удалось ее спасти.
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