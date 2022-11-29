Знаменитости 29 ноября 2022, 12:40 Администратор театра Луны заявила, что актрису Наталию Стешенко пытались спасти Театр Луны подтвердил РЕН ТВ смерть актрисы Наталии Стешенко Армия Луны / "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Актриса Наталия Стешенко перед смертью почувствовала недомогание, и ей вызвали скорую помощь. Об обстоятельствах гибели своей сотрудницы РЕН ТВ рассказали в театре Луны.

Администратор подтвердила журналистам смерть 37-летней актрисы, однако причину в театре на знают. Женщина рассказала, что Наталии Стешенко внезапно стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Новость о смерти шокировала коллег.

Реклама

Наталия Стешенко (Семаго) играла в театре Луны на Малой Ордынке вместе с Дмитрием Ворониным. Они участвовали, например, в постановках «Ящерица» и «Маки». Мужчина рассказал «360», что актриса была отзывчивой и неконфликтной, играла статных героинь.

Реклама

Сайт mk.ru рассказал, что Наталия Стешенко умерла вечером 28 ноября в своей квартире на Ростовской набережной в Москве. Тревогу забил ребенок, а соседи вызвали полицию и скорую помощь. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли.