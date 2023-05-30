30 мая 2023, 13:26
«Очень громкие были звуки». Волочкову разбудили системы ПВО, сбившие беспилотник
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что проснулась от звуков взрывов утром 30 мая
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что проснулась утром 30 мая от громких взрывов. Она рассказала «360», что была дома в поселке, а позже узнала, что над населенным пунктом сбили беспилотник.
«Все соседи в шоке, слава богу, все в порядке, никто не пострадал. Я лежала, спала у себя на кровати, сейчас я выехала уже по делам, еду на репетицию, у меня завтра спектакль. Очень громкие были звуки. Мне звонили соседи и говорили о том, что сбит беспилотник в поселке», — рассказала Анастасия Волочкова.
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По ее словам, она знает о произошедшем только из публикацией в интернете.
«Что произошло — я не знаю, я проснулась от звуков вот этих многочисленных взрывов. Все, что я могу вам сказать. Слава богу, все в порядке, все живы. Информация из интернета пришла — что, оказывается, сбит беспилотник», — добавила балерина.
Утром 30 мая в Москве и Подмосковье сбили несколько дронов. Устройства врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жителям столицы и Московской области ничто не угрожает.
Анастасия Волочкова
ПВО
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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