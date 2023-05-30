Эксклюзив 30 мая 2023, 13:26 «Очень громкие были звуки». Волочкову разбудили системы ПВО, сбившие беспилотник Балерина Анастасия Волочкова заявила, что проснулась от звуков взрывов утром 30 мая Соцсети

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что проснулась утром 30 мая от громких взрывов. Она рассказала «360», что была дома в поселке, а позже узнала, что над населенным пунктом сбили беспилотник.

«Все соседи в шоке, слава богу, все в порядке, никто не пострадал. Я лежала, спала у себя на кровати, сейчас я выехала уже по делам, еду на репетицию, у меня завтра спектакль. Очень громкие были звуки. Мне звонили соседи и говорили о том, что сбит беспилотник в поселке», — рассказала Анастасия Волочкова.

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По ее словам, она знает о произошедшем только из публикацией в интернете.

«Что произошло — я не знаю, я проснулась от звуков вот этих многочисленных взрывов. Все, что я могу вам сказать. Слава богу, все в порядке, все живы. Информация из интернета пришла — что, оказывается, сбит беспилотник», — добавила балерина.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье сбили несколько дронов. Устройства врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жителям столицы и Московской области ничто не угрожает.