Энрике Иглесиас заявил об окончании карьеры

Испанский певец Энрике Иглесиас анонсировал в своем Instagram-аккаунте окончание музыкальной карьеры. Он отметил, что вероятно, выпустит последний альбом.

Название у готовящейся к выпуску пластинки будет символичное — «Последний альбом».

«Возможно, это будет мой последний альбом. Об этом я думаю уже последние несколько лет», — отметил музыкант. Он также добавил, что этот проект станет очень важным для него.

Однако некоторые СМИ сообщают, что Энрике Иглесиас полностью из музыки не уйдет. Как отметил сайт «Главред», в частности, известно, что музыкант решительно настроен быть композитором.

Спустя 40 лет ABBA снова выпускает новый альбом. Несмотря на возраст участников, творчество музыкантов все еще способно вызвать интерес. Голоса не стареют от возраста, а фирменное звучание сможет вызвать ностальгию у поклонников музыки 80-х годов. Фанаты смогут услышать 10 новых композиций 5 ноября этого года.