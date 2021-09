Скучали или понадобились деньги? Зачем участники ABBA выпустили новый альбом

Спустя 40 лет ABBA снова выпускает новый альбом. Несмотря на возраст участников, творчество музыкантов все еще способно вызвать интерес. Голоса не стареют от возраста, а фирменное звучание сможет вызвать ностальгию у поклонников музыки 80-х годов.

Группа ABBA анонсировала новый альбом Voyage. Фанаты смогут услышать 10 новых композиций 5 ноября этого года. Пока что музыканты выложили два трека: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Оба сингла доступны для прослушивания на различных музыкальных площадках в Сети.

Voyage будет первым альбомом за 40 лет — свою последнюю пластинку The Visitors группа выпустила в 1981 году. Весной 2022-го на специально построенной арене Олимпийского парка в Лондоне состоится несколько концертов в сопровождении живого оркестра. Однако лично шведская группа выступать не будет.

Зрителей ожидает голографическое шоу на котором появятся проекция участников ABBA в молодости. В создании аватаров принимала участие компания Джорджа Лукаса. Судя по ажиотажу вокруг возвращения ABBA и интересу к их новым трекам, можно говорить о том, что группа будет актуальна и в этом столетии.

Дело не в деньгах

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с «360» отметил, что возвращение шведской четверки на сцену вряд ли вызвано проблемой с деньгами. Участники ABBA постоянно получают доходы от авторских отчислений, чего вполне хватает на безбедную жизнь. Кроме того, музыканты получают деньги за побочные проекты.

«Нельзя сказать, что все это время ABBA не существовала. Это и мюзикл Мамма Mia! , поставленный в 1999 году, который успешно прокатился практически по всему миру, и его экранизация 2008 года. Так что по крайней мере с точки зрения финансов у коллектива полный порядок», — сказал Евгений Бабичев.

Возможно, выход нового альбома стал лебединой песней ABBA, участники которой решили отдать дань всем своим фанатам, предположил музыкальный критик. Не случайно, анонсируя свое возвращение на сцену, музыканты поблагодарили публику за чудесные годы и словно бы преподнесли в подарок свое новое шоу.

«Честно говоря, я невероятно взволнован! Последний раз я такие чувства испытывал, когда в 90-е годы оставшиеся участники The Beatles объявили о своем воссоединении. Это как привет из прошлого века, и нужно понимать, что на такой шаг не каждый артист может пойти. Спустя 40 лет собраться в оригинальном составе и выдать полноценный альбом в 10 композиций — это супер-подарок всему музыкальному миру», — сказал Евгений Бабичев.

Молодежь откроет ABBA

При этом Евгений Бабичев отметил, что ABBA вполне способна заинтересовать сегодняшнюю публику. Как профессионалы, группа наверняка следит за музыкальными трендами. Но использовать их в своем творчестве и аранжировках она не считает нужным.

«Конечно, сейчас Канье Уэст выпустил альбом и занял первые строчки мировых чартов. Но две композиции ABBA, которые были презентованы 2 сентября, тоже в горячих новинках хитов. Да, голоса, конечно, уже не молодые. Но тем не менее это классические композиции группы ABBA, и я думаю, что в остальных мы также услышим знакомое исполнение», — предположил музыкальный критик.

По его словам, это будет большое удовольствие для фанатов музыкантов и тех, кто скучает по 80-м. Кроме того, выступление явно привлечет внимание к предыдущим песням группы, и молодое поколение, которое знает ABBA в лучшем случае по песне Happy New Year, откроет для себя много нового.

Возраст голосу не помеха

Певец и педагог по вокалу Андрей Юрец в разговоре с «360» отметил, что голос можно сохранить даже в преклонном возрасте. Для этого нужно, чтобы человек продолжал заниматься пением и не курил. Смолы оседают на голосовых складках, воздух подсушивает связки и они становятся ниже и грубее. Например, у Аллы Пугачевы голос стал ниже именно из-за курения.

«Так что, если участники ABBA не курили и хотя бы просто пели для себя дома, они вполне могли сохранить свои голоса и исполнять песни в живую. Та же Бонни Тайлер, 70-летняя певица, известная характерным хриплым голосом, когда приезжала в Россию, призналась, что она путешествует с педагогом по вокалу», — рассказал Андрей Юрец.

Он также вспомнил Энгельберта Хампердинка, британского эстрадного певца, который в 76 лет представлял Великобританию на конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку. Андрей Юрец выразил уверенность в том, что шведская четверка до сих пор может затмить своими хитами всех тех однодневок, которые появляются и исчезают как минимум через полгода.