Актер Майк Майерс рассказал о любви к «Шреку»

Актер Майк Майерс, который озвучивал Шрека в любимой многими франшизе, рассказал, что был бы готов озвучивать этого персонажа каждый год. О свой любви к «Шреку» актер рассказал в интервью GQ, написала «Газета.ru».

Майерс признался, что в истории огра, сначала ненавидевшего, а потом принявшего и полюбившего себя, он увидел сходство со своей биографией. Поэтому работа над фильмами о Шреке значила для него очень многое.

«Я люблю играть Шрека. Если бы мне пришлось делать по „Шреку“ в год, я был бы счастлив», — сказал Майк Майерс.

Первый мультфильм о Шреке, живущем на болоте чудовище, вышел в 2001 году, далее последовали три полнометражных продолжения. В 2016 и 2018 годах появилась новость, что «Шрек» может получить продолжение или перезагрузку.

А в 2020 году «Шрека» признали национальным достоянием США. Первый фильм вошел в Национальный реестр фильмов, которые имеют большое культурное, историческое или эстетическое значение.