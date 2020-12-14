Мультфильм «Шрек» признали национальным достоянием США

Библиотека Конгресса США опубликовала пополненный список картин, которые были признаны кинематографическим достоянием США и войдут в Национальный реестр фильмов за их культурное, историческое или эстетическое значение. В 2020-м году в реестр вошли еще 25 фильмов — среди них первая часть «Шрека».

Также национальным достоянием признали фильм «Заводной апельсин» и «Темный рыцарь», а также «Борцы за свободу», «Повелитель бури», «Дьявол никогда не спит», «Клуб радости и удачи», «Братья Блюз», «Бриолин», «Человек с золотой рукой» и другие. Информация об этом появилась на сайте Variety.

Всего в список вошло 800 картин, уточняет «Газета.ru». Библиотекарь Конгресса ежегодно вносить в реестр 25 новых экранизаций. Он подготавливает документ после консультации с членами Национального совета и другими специалистами. Эти действия проводят в соответствии с положениями закона о сохранении национальных фильмов.

Важный критерий выбора — фильмы должны быть старше 10 лет. Тем не менее также рассматриваются киноленты, номинированные общественностью.