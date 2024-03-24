Эксклюзив 24 марта 2024, 14:06 «Нужно держаться вместе». Рэпер Серега возложил цветы к мемориалу памяти жертв теракта Рэпер Серега выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье Телеканал «360»

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Рэпер Сергей Пархоменко (Серега, сейчас выступает под брендом Полиграф Шарикоff) возложил в Минске цветы к мемориалу памяти жертв теракта. В беседе с «360» он выразил соболезнования семьям погибших и порассуждал о «тотальной войне», которую Запад объявил «исторической большой России».

«Славян всегда мечтали поставить на колени огнем и мечом, это война длиной в тысячу лет. Она каждый раз принимает разные формы, но направление всегда одно — историческая большая Россия. Я в первую очередь соболезную семьям пострадавших, скорблю о погибших. Вместе с тем я понимаю, что поймали исключительно тех, кто нажимал на курок и поджигал, а здесь нужно обязательно выйти на заказчика», — заметил рэпер.

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Исполнитель напомнил, что Нюрнбергский трибунал не заставил каяться ни одного из тех, кто был приговорен к высшей мере. Стоит осознавать, что Третий рейх не капитулировал и «стал четвертым».

«Он сейчас модифицирован и в виде коллективного Запада объявил нам изощренную тотальную войну. Благодаря новым цифровым и коммуникационным технологиям он ведет ее против нас тоже изощренно, чужими руками благодаря соцсетям и мессенджерам. В качестве прокси назначают кого угодно — украинцев, таджиков, армян», — продолжил Пархоменко.

Он назвал большой ошибкой, «началом катастрофы» распад СССР.

«Если нас разделяют, то мы должны, наоборот, держаться вместе. <…> Нужно снова собираться в мощный боевой кулак и вспомнить, что мы орда», — резюмировал он.

Теракт в Подмосковье, который произошел вечером 22 марта, унес 133 жизни. В воскресенье, 24 марта, в России объявили национальный траур. Люди возлагают цветы к стихийным мемориалам.