Лолита рассказала о серьезных финансовых трудностях у артистов

В России творит приблизительно 200 «топовых» артистов, которые содержат свои творческие коллективы.

«В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых или не топовых — не имеет отношения — всего человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты», — объяснила Лолита.

Однако «топовые» артисты не в состоянии сейчас обеспечивать всех остальных, поскольку не могут даже своим коллективам выплачивать зарплату после восьми месяцев простоя.

Звезды шоу-бизнеса несут серьезные убытки из-за коронавирусных ограничений — зал должен быть заполнен не более чем на 25%. И это при том, что от 15% до 30% зала занимает только аренда, еще 10% — звук и свет, 10% идет распространителям билетов.

Кроме того, услуги транспортных компаний, в частности, авиаперевозчиков достаточно дорогие.

Музыканты должны продолжать выплачивать кредиты на оборудование. Техника изнашивается, ее нужно обновлять, в противном случае придется работать „на дровах“.

«Вот об этих людях и говорили мои коллеги, я их полностью поддерживаю», — добавила Милявская.

Ранее на финансовые трудности в сфере шоу-бизнеса пожаловался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который говорил о потере доходов у артистов. Проблему также признал Лев Лещенко. После их поддержала Елена Воробей, попросившая льготы для артистов на продукты.