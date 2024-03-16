Знаменитости 16 марта 2024, 01:49 «Нужна помощь». Полина Гагарина испугалась за состояние Zivert на «Голосе» Гагарину обеспокоило эмоциональное состояние Zivert на шоу «Голос» РИА «Новости»

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Певица Полина Гагарина обратила внимание на состояние своей коллеги Zivert, которая дебютировала в роли наставника в рамках 12-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», — заявила Гагарина.

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Так певица отреагировала на состояние коллеги, которая сильно переживала за своих подопечных. С ней согласились и другие судьи проекта.

В этом выпуске выступали подопечные Zivert — Мажд Акрут и Ева Авакян. В их номерах прослеживалась общая космическая тема. Реакция певицы на их выступления была яркой. Она танцевала, пела и прыгала на сцене, а в какой-то момент даже прослезилась.

Сами вокалисты потом подтвердили, что именно такой реакции и добивались, что вызвало негодование у Гагариной. Zivert заступилась за своих подопечных. После этого Гагарина признала, что из них состоялся прекрасный дуэт.

Ранее бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин сообщил, что Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости, так как у него были подписаны контракты на участие в съемках четырех художественных фильмах одновременно.