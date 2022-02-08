«Нуждаюсь в общении с вами». Вдова Михаила Зеленского вышла на связь

Вдова телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала новое видео, в котором обещала рассказать подробности произошедшей трагедии.

«Привет, ребята. Пора мне возвращаться. Надеюсь, вы тоже по мне соскучились. Я нуждаюсь в общении с вами», — сообщила женщина.

Она пообещала пользователям поговорить о том, что произошло в ее семье в новогодние праздники.

«Мы с вами обязательно обсудим трагедию, которая произошла у меня в семье. Это действительно важно. Те смыслы, те выводы, которые я сделала, как я проживаю эту страшную совершенно историю. Я думаю, мы с вами подробно об этом поговорим, но в данный момент я еще к этому не готова», — сообщила Рубинчик.

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха вместе с супругой в Доминикане 11 января. По заключению врачей, смерть наступила от сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Ему было 46 лет.

После этого Рубинчик удалила все публикации в Instagram и не выходила на контакт с подписчиками, хотя и рассказывала подробности в СМИ.