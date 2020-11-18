Орлу нет места в России? Сможет ли Хабиб раскрутить нового оператора связи

Хабиб Нурмагомедов собирается запустить собственный виртуальный оператор связи Eagle Mobilе. Конкуренция на этом рынке достаточно высокая, но компания бойца планирует привлечь абонентов выгодными тарифами и бонусами от самого спортсмена. Эксперты не уверены в успехе и отмечают, что рынок уже поделен.

Уже в декабре 2020 года на рынке сотовых операторов должен появиться новый игрок. Компания ООО «Хабиб Телеком» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Оператор, по данным издания «Коммерсант», будет работать на базе сетей Tele2.

Пока известно только о двух пакетных тарифах Eagle Mobile. На момент публикации сайт оператора не работал, однако в сохраненной копии можно увидеть тарифы «Один для всех» и «Все подключены». Первый включает в себя 20 Гб интернета 4G, 500 минут и столько же SMS, абонентская плата составляет 400 или 500 рублей в месяц. Второй предлагает 5 Гб интернета 3G, по 300 минут и SMS за 225 или 300 рублей в месяц.

В чем заключается разница между ценами внутри тарифов, не объясняется. При этом при подключении сразу нескольких сим-карт Eagle Mobile предоставляет скидку на абонентскую плату.

«Я основал Eagle mobile, потому что мне важно, чтоб моя семья была всегда на связи и я мог заботиться о них в любой точке мира!» — приводится на сайте оператора цитата основателя бренда Хабиба Нурмагомедова.

Гарантия от Хабиба

РБК отмечает, что Eagle Mobile предполагает не только выгодные тарифы, рассчитанные на семейное пользование, но и программы лояльности. Абонентам обещают сувениры с подписью Хабиба Нурмагомедова, эксклюзивные записи его боев, возможность сфотографироваться со спортсменом и многое другое.

Хабиб должен стать лицом бренда, но непосредственного участия в операционной деятельности компании он принимать не будет, объяснил исполнительный директор компании «Первый Мобильный», юридический представитель Eagle Mobile Михаил Лехтман. Тем не менее имя бойца должно стать гарантией того, что все услуги сотовый оператор будет оказывать добросовестно.

«У абонентов часто возникают вопросы к своим операторам о разных скрытых списаниях со счета. Персональная ответственность Хабиба за отсутствие таких ситуаций, а также лояльность и активность его аудитории поспособствуют переходу части абонентов к услугам Eagle Mobile», — заявил Лехтман

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков уверен, что новый оператор под брендом известного и популярного бойца вполне может выстрелить и набрать некоторую популярность среди его фанатов. Главное преимущество Eagle Mobile заключается в том, что его абоненты получат возможность ассоциировать себя с Хабибом, чувствовать причастность к его имени и бренду.

«Бренд Нурмагомедова как бойца в достаточной мере известен, чтобы побуждать людей действительно менять оператора, особенно если этот процесс будет выстроен легко и удобно для пользователя», — объяснил он «360».

При этом он отметил, что первостепенным фактором все же будет выгодность тарифных планов и различных эксклюзивных тарифных «фишек», которые оператор сможет предложить абонентам.

«Различные тарифные предложения, пакетные услуги привлекают людей. А в данном случае отыгрывается гипотеза о том, что людей может привлекать еще и персональный бренд. Это имеет право на жизнь. Учитывая то, что этот бренд уже хорошо работает в других сферах», — добавил он.

Орел против «большой четверки»

Сегодня в России существует более сотни различных сотовых операторов, однако наиболее популярные входят в так называемую «большую четверку» — МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон» и Tele2. Кроме того, большую популярность набрал виртуальный оператор Yota.

Eagle Mobile будет работать по принципу последнего, то есть подключаться к уже имеющимся вышкам сотовой связи. Пока планируется, что в 2021 году Eagle Mobile будет работать в 15 регионах России, а к 2023-му абонентская база достигнет двух миллионов человек. Однако эксперты не уверены, что такой охват реален, несмотря на популярность Нурмагомедова.

Владелец Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин считает, что успех Eagle Mobile маловероятен, прежде всего, из-за того, что рынок сотовой связи в России уже поделен и большинство не склонно менять оператора, учитывая то, что нынешние работают без перебоев и предлагают те же самые услуги.

У людей есть инертность: зачем что-то менять, если уже есть оператор, который работает. А учитывая то, что виртуальные операторы продают все то же самое, но по более высокой цене, любой, кто считает деньги, удивится, зачем это нужно Эльдар Муртазин.

Муртазин добавил, что наличие таких бонусов, как возможность сфотографироваться со спортсменом или получить сувенир с его автографом, тоже не станут ключевым фактором успеха Eagle Mobile, потому что прежде всего люди покупают услуги связи, а не «плакат с автографом».

«Одно дело, если бы он под своим брендом продавал спортивные товары, потому что он ассоциируется со спортом, с боями, это была бы хорошая история, понятно, кто он, и понятно, как он заработал свое имя. А почему люди должны покупать у него услуги связи, непонятно», — заявил Муртазин.

При этом эксперт заметил, что подобные попытки выстроить бизнес за счет существующего бренда уже были, например, когда Samsung и клуб «Спартак» выпустили линейку смартфонов с фирменными изображениями и встроенным приложением клуба. Но проект не выстрелил, потому что люди оказались не готовы тратить деньги на покупку нового устройства только ради бренда команды. Такое же будущее Муртазин пророчит и Eagle Mobile.