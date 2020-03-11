Новый продюсер появился у Наргиз

Авторы публикации уточнили, что «после скандального расставания с Максом Фадеевым» звезда решила работать в продюсерском центре Виктора Дробыша.

«Посмотрим, насколько продуктивным окажется сотрудничество. После предыдущего неудачного опыта, казалось, Наргиз должна завязать с продюсерами навсегда, но нет… Как минимум, ждем дуэта с Настасьей Самбурской и белорусским певцом Айваном», — поделились ожиданиями в Telegram-канале.

Сама исполнительница пояснила, что Дробыш вел себя с ней доброжелательно. Певицу подкупило то, что «не было официоза». Наргиз заметила, что продюсер просто сказал: «Давай попробуем, а вдруг что-то получится».

Виктор Дробыш сотрудничает с популярными артистами. Среди них, Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Настасья Самбурская и Николай Носков.

Ранее Наргиз Закирова ответила на обвинения в ненависти к России.