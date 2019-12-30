Наргиз опровергла свою ненависть к России

Ситуацию исполнительница прокомментировала на личной странице в Instagram.

Артистка подчеркнула, что таких слов она никогда не говорила. А заявление о том, что Наргиз ненавидит страну, приписали ей ошибочно. По словам певицы, это «является мерзкой и подлой ложью». Звезда даже предложила пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

«Компания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я — «враг народа», — заметила Закирова.

Она уточнила, что не планирует уезжать их страны, несмотря на неприятности.

Ранее Наргиз Закирова попала в центр скандала. В недавнем интервью Ксении Собчак она неоднозначно высказалась о России. На слова певицы отреагировал ее бывший продюсер Максим Фадеев. Музыкант обратил внимание на то, что всегда знал об «антироссийских настроениях» исполнительницы.