28 января 2023, 20:44
Новый клип певца SHAMAN всего за сутки набрал почти 2 миллиона просмотров
Клип российского певца SHAMAN на YouTube за сутки посмотрели более миллиона раз
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил клип на песню «Исповедь». Ролик на YouTube за сутки набрал более миллиона, сейчас количество просмотров приблизилось к двум миллионам.
Клип ворвался в топ трендов российского YouTube и возглавил рейтинг вкладки «Музыка». В ролике SHAMAN предстал в новом образе — без дредов. По сюжету он приходит в храм и просит у священника благословения. Тот берет ножницы и состригает дреды. В финале Дронов предстает с короткой стрижкой, что символизирует начало новой жизни.
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«Исповедь» имеет сакральное для музыканта значения, для него это прямой диалог с Богом. По словам Дронова, он откровенно поет о том, что его беспокоит. Этими переживаниями артист делится со своими поклонниками. А у Господа SHAMAN просит дать сил, чтобы и дальше нести свой крест.
Ярослав Дронов стал известным благодаря песне «Я русский». Он поддерживает спецоперацию на Украине и часто навещает бойцов в госпитале. Ранее он выступил для участников СВО в Подольске.
Музыка
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