Знаменитости 28 января 2023, 20:44 Новый клип певца SHAMAN всего за сутки набрал почти 2 миллиона просмотров Клип российского певца SHAMAN на YouTube за сутки посмотрели более миллиона раз РИА «Новости»

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Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил клип на песню «Исповедь». Ролик на YouTube за сутки набрал более миллиона, сейчас количество просмотров приблизилось к двум миллионам.

Клип ворвался в топ трендов российского YouTube и возглавил рейтинг вкладки «Музыка». В ролике SHAMAN предстал в новом образе — без дредов. По сюжету он приходит в храм и просит у священника благословения. Тот берет ножницы и состригает дреды. В финале Дронов предстает с короткой стрижкой, что символизирует начало новой жизни.

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«Исповедь» имеет сакральное для музыканта значения, для него это прямой диалог с Богом. По словам Дронова, он откровенно поет о том, что его беспокоит. Этими переживаниями артист делится со своими поклонниками. А у Господа SHAMAN просит дать сил, чтобы и дальше нести свой крест.

Ярослав Дронов стал известным благодаря песне «Я русский». Он поддерживает спецоперацию на Украине и часто навещает бойцов в госпитале. Ранее он выступил для участников СВО в Подольске.