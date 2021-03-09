Новый клип Little Big набрал более 2,4 миллиона просмотров за сутки

Группа Little Big 8 марта выпустила новый клип на своем YouTube-канале. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

За сутки видео набрало более 2,4 миллиона просмотров. Также его лайкнули 194 тысячи зрителей. Некоторые комментаторы написали, что скучают по старому формату творчества группы и попросили его вернуть.

Вечером 8 марта россияне выбирали артиста, который представит страну на Евровидении вместо отказавшейся группы Little Big. Победила в голосовании российско-таджикская певица Манижа Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина» — перевод). Номер назвали слабым, а сама исполнительница, по мнению зрителей, может не попасть в общий настрой конкурса.

Планировалось, что на конкурс отправится коллектив Little Big, выбранный еще в прошлом году. Но музыканты совместно с Первым каналом решили, что будет лучше отправить других участников, потому что Little Big будет объективно сложно «переплюнуть» собственный хит Uno.