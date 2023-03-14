Знаменитости 14 марта 2023, 14:51 Новость о завершении актерской карьеры Боярским опровергли Театр имени Ленсовета опроверг информацию о завершении карьеры Михаилом Боярским РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Театре имени Ленсовета опровергли информацию, что народный артист РСФСР, актер и музыкант Михаил Боярский готовится завершить актерскую карьеру. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

«Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть», — отметили в пресс-службе театра.

Реклама

Как приглашенного артиста Боярского задействовали в двух спектаклях — «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства».

Реклама

Во вторник в СМИ появилась информация, что актер собирается завершить карьеру в театре по состоянию здоровья.

Сам Боярский также опроверг эту новость в комментарии телеканалу «Звезда», отметив особенности профессии артиста, связанные с возрастом.

«Все-таки в профессии актера и профессии спортсмена есть детали, которые касаются срока годности. <…> То есть это профессия не вечная», — отметил Боярский.

Год назад Латвия внесла Боярского в список «нежелательных лиц».