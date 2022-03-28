28 марта 2022, 10:23
Сын Боярского прокомментировал внесение его отца в «черный список» Латвии
Латвия внесла в список «нежелательных лиц» актера Михаила Боярского. Его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, прокомментировал это для РИА «Новости».
По словам Боярского-младшего, санкции против российских деятелей культуры на Западе напоминают ему соревнование.
«Пытаются запретить Чайковского где-то, постановки Чехова. Что ж, рано или поздно все протрезвеют, и все вернется на круги своя. Это больше похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя», — сказал депутат.
Ранее Латвия внесла еще шесть российских деятелей культуры в список нежелательных лиц и запретила им въезд в страну на неопределенный срок, пояснила Pravda.Ru.