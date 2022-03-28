Сын Боярского прокомментировал внесение его отца в «черный список» Латвии

Латвия внесла в список «нежелательных лиц» актера Михаила Боярского. Его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, прокомментировал это для РИА «Новости».

По словам Боярского-младшего, санкции против российских деятелей культуры на Западе напоминают ему соревнование.

«Пытаются запретить Чайковского где-то, постановки Чехова. Что ж, рано или поздно все протрезвеют, и все вернется на круги своя. Это больше похоже на игру, кто кого переплюнет в оголтелом желании показать себя», — сказал депутат.

Ранее Латвия внесла еще шесть российских деятелей культуры в список нежелательных лиц и запретила им въезд в страну на неопределенный срок, пояснила Pravda.Ru.