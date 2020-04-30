Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт

Не успел утихнуть скандал о с Региной Тодоренко, заявившей о домашнем насилии, как набирает силу новая травля. На этот раз пользователям не понравилось заявление блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

На своей странице в Instagram она отвечала на вопросы пользователей в Stories. Так, на вопрос о дружбе Ивлеева призналась, что ей больше нравится дружить с парнями.

«Друзей мальчиков у меня гораздо больше, чем девочек. Во-первых, потому что я сама пацанка, и мне нравится мужская дружба, мне нравится, как мальчики решают вопросы, то, что они не истерят, не обсуждают за спиной кого-то», - заявила ведушая.

Внимание на это видео обратила пользователь Twitter под ником «Кочерга», которая обвинила телеведущую в мизогинии.

То, что Ивлеева не уточнила, кто именно истерит в ее жизни никакой роли не сыграло. Хейтеры почувствовали запах новой жертвы.

Прежде всего списали неправильные взгляды телеведущей на самоизоляцию.

Источник фото: телеканал «360»

Аргументация о поисках проблем в детстве — беспроигрышный вариант.

Источник фото: телеканал «360»

«Я тоже была такой, но исправилась, поэтому тоже хочу ненавидеть».

Источник фото: телеканал «360»

Выяснилось, что Ивлееву обсуждать не так забавно. Главное — ухватить тему, а кого именно имела ввиду автор — это уже неважно.

Источник фото: телеканал «360»

Нашлись и адекватные пользователи, которые отметили, что развешивать ярлыки — это уподобляться Ивлеевой, которую сейчас все ненавидят.

Источник фото: телеканал «360»

Главное не смысл, а найти себе жертву.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один автор разглядел в устроенном хейте истерику, которая так не нравится Ивлеевой.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые пользователи вообще не поняли, что интересного в том, чтобы преследовать человека за его взгляды.

Источник фото: телеканал «360»

Для телеведущей Регины Тодоренко ненависть пользователей не обошлась одним тредом в Twitter. С ней разорвали рекламные контракты несколько крупных брендов, где она была амбассадором.