    30 апреля 2020, 23:52

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт

    Анатолий Минкин

    Не успел утихнуть скандал о с Региной Тодоренко, заявившей о домашнем насилии, как набирает силу новая травля. На этот раз пользователям не понравилось заявление блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

    На своей странице в Instagram она отвечала на вопросы пользователей в Stories. Так, на вопрос о дружбе Ивлеева призналась, что ей больше нравится дружить с парнями.

    «Друзей мальчиков у меня гораздо больше, чем девочек. Во-первых, потому что я сама пацанка, и мне нравится мужская дружба, мне нравится, как мальчики решают вопросы, то, что они не истерят, не обсуждают за спиной кого-то», - заявила ведушая.

    Внимание на это видео обратила пользователь Twitter под ником «Кочерга», которая обвинила телеведущую в мизогинии.

    То, что Ивлеева не уточнила, кто именно истерит в ее жизни никакой роли не сыграло. Хейтеры почувствовали запах новой жертвы.

    Прежде всего списали неправильные взгляды телеведущей на самоизоляцию.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Аргументация о поисках проблем в детстве — беспроигрышный вариант.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Я тоже была такой, но исправилась, поэтому тоже хочу ненавидеть».

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Выяснилось, что Ивлееву обсуждать не так забавно. Главное — ухватить тему, а кого именно имела ввиду автор — это уже неважно.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Нашлись и адекватные пользователи, которые отметили, что развешивать ярлыки — это уподобляться Ивлеевой, которую сейчас все ненавидят.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Главное не смысл, а найти себе жертву.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Еще один автор разглядел в устроенном хейте истерику, которая так не нравится Ивлеевой.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Некоторые пользователи вообще не поняли, что интересного в том, чтобы преследовать человека за его взгляды.

    Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт | Изображение 8
    Источник фото: телеканал «360»

    Для телеведущей Регины Тодоренко ненависть пользователей не обошлась одним тредом в Twitter. С ней разорвали рекламные контракты несколько крупных брендов, где она была амбассадором.