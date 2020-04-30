Новая жертва Сети: Ивлеева рассказала о предпочтениях в дружбе и навлекла хейт
На своей странице в Instagram она отвечала на вопросы пользователей в Stories. Так, на вопрос о дружбе Ивлеева призналась, что ей больше нравится дружить с парнями.
«Друзей мальчиков у меня гораздо больше, чем девочек. Во-первых, потому что я сама пацанка, и мне нравится мужская дружба, мне нравится, как мальчики решают вопросы, то, что они не истерят, не обсуждают за спиной кого-то», - заявила ведушая.
Внимание на это видео обратила пользователь Twitter под ником «Кочерга», которая обвинила телеведущую в мизогинии.
То, что Ивлеева не уточнила, кто именно истерит в ее жизни никакой роли не сыграло. Хейтеры почувствовали запах новой жертвы.
Прежде всего списали неправильные взгляды телеведущей на самоизоляцию.
Аргументация о поисках проблем в детстве — беспроигрышный вариант.
«Я тоже была такой, но исправилась, поэтому тоже хочу ненавидеть».
Выяснилось, что Ивлееву обсуждать не так забавно. Главное — ухватить тему, а кого именно имела ввиду автор — это уже неважно.
Нашлись и адекватные пользователи, которые отметили, что развешивать ярлыки — это уподобляться Ивлеевой, которую сейчас все ненавидят.
Главное не смысл, а найти себе жертву.
Еще один автор разглядел в устроенном хейте истерику, которая так не нравится Ивлеевой.
Некоторые пользователи вообще не поняли, что интересного в том, чтобы преследовать человека за его взгляды.
Для телеведущей Регины Тодоренко ненависть пользователей не обошлась одним тредом в Twitter. С ней разорвали рекламные контракты несколько крупных брендов, где она была амбассадором.