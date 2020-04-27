Регина Тодоренко осталась без контрактов с Pampers

Неосторожное высказывание о домашнем насилии вышло боком ведущей шоу «Орел и решка» Регине Тодоренко. Сначала с ней перестали работать J7 и Pepsi, а теперь и бренд Pampers.

Компания Procter & Gamble заявила, что все бренды вместе с Pampers выступают категорически против любых проявлений насилия.

«Поэтому мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной», — приводит сообщение P&G издание «Подъем».

В компании добавили, что часть денег, предназначенную на рекламную кампанию с Тодоренко, теперь направят на поддержку семей с трудной жизненной ситуацией.

Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся после ее слов, что женщины женщины могут быть виноваты в домашнем насилии. Такие высказывания вызвали бурную критику среди общественности. Ситуация привела к тому, журнал Glamour лишил ведущую звания «Женщина года». а компании J7 и Pepsi отказались от сотрудничества. Обсуждения продолжились даже после официальных извинений Тодоренко.