Нона Гришаева удивила фанатов своим образом на фестивале «Кинотавр»

Актриса Нона Гришаева появилась на фестивале «Кинотавр» в довольно экстравагантном образе, чем сильно удивила фанатов. Историк моды Александр Васильев прокомментировал ее образ на мероприятии. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «7Дней».

На мероприятие артистка надела брючный костюм в модной черно-белой гамме. Большая часть костюма была выполнена в светлых тонах. Образ разбавляли черные полосы. В совокупности все это выглядело довольно экстравагантно.

Александр Васильев оценил наряд Гришаевой. По его словам, несмотря на свои 50 лет, Нона продолжает выглядеть очень молодо благодаря стройной фигуре и аккуратной прическе. По его мнению, знаменитость крайне выгодно смотрится в экстравагантных нарядах.

Историк моды отметил также, что Нона Гришаева является его любимой актрисой театра и кино. Эксперт оценил чувство юмора женщины и позитив, который ей удается излучать.

Ранее Нона Гришаева раскрыла секрет своей красоты и позитивного настроя. По ее словам, все дело в занятиях спортом, а также ролях, которые излучают позитив.