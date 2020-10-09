Нона Гришаева раскрыла секрет своей красоты и позитивного настроя

«Я работала. Не поверите: день был так же расписан по минутам, потому что было огромное количество онлайн-работы, со студентами я продолжала заниматься», — цитирует артистку «Вечерняя Москва».

Она призналась, что картина «Вечное сияние чистого разума» помогает сохранять ей позитивный настрой, где главная героиня говорит о наслаждении жизнью. Что касается главного секрета красоты Гришаевой, то актриса рассказала, что он заключается в постоянной практике йоги и занятиях дыхательной гимнастикой.