Знаменитости 13 марта 2024, 14:28 Нолан начал работу над новым фильмом Puck: режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием нового фильма Romuald Meigneux / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Британский и американский режиссер Кристофер Нолан начал работу над сценарием для нового фильма. Об этом сообщил портал Puck.

Детали проекта пока строго держат в тайне. По некоторым данным, режиссер может создать ремейк сериала «Заключенный» о британском агенте.

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В начале года он также высказывал желание поработать в жанре хоррор и отмечал, что хочет создать что-то менее мрачное, чем «Оппенгеймер».

Ранее Нолан получил «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер». Драму номинировали в 13 категориях, в семи из которых она одержала победу. По информации СМИ, кинематографист заработал на картине около 100 миллионов долларов.