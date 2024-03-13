13 марта 2024, 14:11
Нолан заработал на «Оппенгеймере» около 100 миллионов долларов
Variety: фильм «Оппенгеймер» принес режиссеру Нолану около 100 млн долларов
Режиссер Кристофер Нолан заработал примерно 100 миллионов долларов на своем последнем кинопроекте «Оппенгеймер». Об этом сообщило издание Variety.
По информации источников издания, в указанную сумму вошли гонорар, компенсация затрат на съемку, кассовые сборы и бонусы за победы на «Оскаре».
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Компания Universal и Нолан договорились на условиях first-dollar gross: 15% от кассовых сборов фильма «Оппенгеймер» начали начислять режиссеру с момента его выхода на киноэкраны. Кроме того, Нолан получает доход от продаж фильма на физических носителях и его показов в интернет-кинотеатрах.
Картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. На награду в этой категории претендовали ленты «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и другие. Самого режиссера удостоили статуэткой в номинации «Лучший режиссер».
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