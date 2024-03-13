Культура 13 марта 2024, 14:11 Нолан заработал на «Оппенгеймере» около 100 миллионов долларов Variety: фильм «Оппенгеймер» принес режиссеру Нолану около 100 млн долларов Burt Harris/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Режиссер Кристофер Нолан заработал примерно 100 миллионов долларов на своем последнем кинопроекте «Оппенгеймер». Об этом сообщило издание Variety.

По информации источников издания, в указанную сумму вошли гонорар, компенсация затрат на съемку, кассовые сборы и бонусы за победы на «Оскаре».

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Компания Universal и Нолан договорились на условиях first-dollar gross: 15% от кассовых сборов фильма «Оппенгеймер» начали начислять режиссеру с момента его выхода на киноэкраны. Кроме того, Нолан получает доход от продаж фильма на физических носителях и его показов в интернет-кинотеатрах.

Картина «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм. На награду в этой категории претендовали ленты «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и другие. Самого режиссера удостоили статуэткой в номинации «Лучший режиссер».