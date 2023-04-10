Знаменитости 10 апреля 2023, 20:50 Министерству культуры предложили отменить выступления Козловского в России Депутат Гусев попросил главу Минкульта Любимову отменить выступления Козловского в России РИА «Новости»

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В Госдуме выступили за отмену выступлений на территории России актера Данилы Козловского. С инициативой к министру культуры Ольге Любимовой обратился первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, сообщило РИА «Новости».

В своем обращении парламентарий напомнил, что артист осудил спецоперацию России на Украине и покинул страну.

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«Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России», — написал он.

Гусев объяснил необходимость такого ограничения отношением Козловского и других лиц «к стране, своему народу и нашей армии». Он также выступил за ограничение возможностей выступления других деятелей культуры, осудивших СВО и выступивших с критикой действия российских властей и ВС России.

В конце апреля Данила Козловский должен сыграть на сцене Малого драматического театра. Его задействовали в спектаклях «Гамлет» и «Коварство и любовь». Увольнение артиста в театре опровергли, напомнил RT.

Актриса Яна Поплавская ранее раскритиковала коллегу за бегство из России.