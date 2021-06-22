Актер Николас Кейдж сыграет в фильме «Перекресток мясника» охотника на буйволов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сценарий фильма написан по роману Джона Уильямса «Перекресток мясника». Режиссером выступит Гейб Польски.

Гонорар Кейджа за съемки пока неизвестен. Дата начала съемок пока также не афишируется.

Ранее звезда фильма «Холоп» Милош Бикович выполнил на съемочной площадке сложный трюк, отказавшись от каскадера. Режиссер поставил ему задачу разогнаться на мотоцикле и резко повернуть перед стоящим впереди человеком. В процессе актер должен был оттолкнуть мужчину ногой.

Бикович рассказал, что для профессионала этот трюк совсем не сложный. Однако ему самому было очень тяжело, так как он не является каскадером. Кроме того, артист сидел за рулем мотоцикла всего третий раз в жизни.

Ко всему прочему, позади него сидел партнер, который весит около ста килограмм, что еще сильнее усложняло ситуацию.

Сербский актер признался, что ему было очень страшно, но он сумел справиться с собой. Подписчики похвалили Биковича за смелость и попросили больше не подвергать себя и окружающих такой опасности.