Милош Бикович рассказал, как выполнил сложный трюк без каскадера

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович выполнил на съемочной площадке сложный трюк, отказавшись от каскадера. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Режиссер поставил ему задачу разогнаться на мотоцикле и резко повернуть перед стоящим впереди человеком. В процессе актер должен был оттолкнуть мужчину ногой.

Бикович рассказал, что для профессионала этот трюк совсем не сложный. Однако ему самому было очень тяжело, так как он не является каскадером. Кроме того, артист сидел за рулем мотоцикла всего третий раз в жизни.

Ко всему прочему, позади него сидел партнер, который весит около ста килограмм, что еще сильнее усложняло ситуацию.

«Я-то ладно, может чуть безбашенный, но партнер согласился сесть со мной на это двухколесное чудовище. Правда он спросил два раза уверен ли я… Я сказал, что уверен», — написал Бикович.

Сербский актер признался, что ему было очень страшно, но он сумел справиться с собой. Подписчики похвалили Биковича за смелость и попросили больше не подвергать себя и окружающих такой опасности.