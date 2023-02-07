Эксклюзив 07 февраля 2023, 13:32 Николая Дроздова выписали из больницы Ведущий Николай Дроздов подтвердил свою выписку из больницы РИА «Новости»

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Ведущего и ученого Николая Дроздова выписали из больницы. Эту информацию он подтвердил «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — сказал он.

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Дочь Елена Дроздова добавила, что семья будет помогать ведущему в реабилитации.

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«Будем работать в этом направлении», — сказала она.

Пока у Дроздова сохраняется слабость, но настрой позитивный. Накануне Елена сообщила «360», что врачи провели отцу контрольное обследование. В частности, медики сделали УЗИ плевральной полости. Это нужно было, чтобы посмотреть, не осталась ли там жидкость. Дочь отметила, что восстановление будет долгим. Ведущему нужно будет делать ЛФК.

Дроздов оказался в больнице в конце января с переломом ребер. Он поскользнулся на улице, но к врачам обратился не сразу. В итоге после госпитализации ученый оказался в реанимации. Оказалось, что одно ребро проткнуло легкое.