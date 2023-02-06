Эксклюзив 06 февраля 2023, 14:14 «Один из самых тяжелых переломов». Дочь Николая Дроздова рассказала о скорой выписке, но долгой реабилитации ведущего Телеведущего Николая Дроздова 7 февраля выпишут из больницы после перелома ребер РИА «Новости»

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Российский телеведущий Николай Дроздов пошел на поправку и настроился на выписку. После контрольного обследования его могут отправить домой 7 февраля. Однако звезде «В мире животных» предстоит сложная реабилитация — его дочь Елена рассказала «360», что боли сохранились.

«Предстоит реабилитация, нужно делать ЛФК. Боли сохраняются, потому что ребра — это ребра, один из самых тяжелых переломов, его не загипсуешь, подвижно все это. Пока, конечно, не прямо все прекрасно, но пошел на поправку», — сказала она.

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Настроение у телеведущего позитивное, несмотря на слабость. К нему обещали приехать коллеги. А пока, по словам Елены, медики провели контрольное обследование — УЗИ плевральной полости, чтобы посмотреть, сколько жидкости там осталось. Уровень натрия в крови повысился до 132 миллимоль на литр, однако это ниже нормы — нужно продолжать пить препараты.

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«Если в плевральной полости все нормально, то завтра выписка», — рассказала дочь.

Николай Дроздов попало в больницу в конце января, когда упал по дороге на работу и обратился к врачам только на следующий день. Одно из ребер проткнуло ему легкое, это осложнило лечение. В июне прошлого года телеведущий отметил 85-летие.