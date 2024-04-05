Знаменитости 05 апреля 2024, 15:27 Николай Расторгуев попал в больницу в Москве «112»: певца Николая Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем Pavel Kashaev / Global Look Press

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Солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева положили в московскую больницу. У артиста проблемы с сердцем, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, во время поездки в клинику Расторгуева сопровождал личный врач.

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Медики планируют провести певцу комплексное обследование. У артиста установлен имплантируемый кардиовертер, который ему будут восстанавливать в клинике, пояснил «112».

Журналисты Mash связались с женой артиста. Она уточнила, что фронтмен «Любэ» проходит плановое обследование из-за проблем с сердцем.

По информации Telegram-канала Shot, в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца. Врачи диагностировали у него аритмию.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев одобрил идею о появлении в школьной программе его песни. Он назвал это делом вкуса.