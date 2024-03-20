Общество 20 марта 2024, 14:07 «Это дело вкуса». Расторгуев — об идее включить в школьную программу его песни Расторгуев поддержал идею включить в школьную программу его песни Pavel Kashaev/Global Look Press

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Народный артист России Николай Расторгуев поддержал инициативу о включении в школьную программу его песни. Он назвал это делом вкуса, сообщило РИА «Новости».

«Это дело вкуса. Пусть изучают. Я не против», — процитировало агентство солиста группы «Любэ».

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Журналисты попытались уточнить у артиста, какую конкретную композицию из своего репертуара он бы посоветовал изучать школьникам, но певец сказал, что не знает, так как таких песен много.

Автором идеи включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, патриотическое воспитание в сегодняшнем мире становится приоритетным направлением в работе школ, лицеев, гимназий.