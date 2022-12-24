Эксклюзив 24 декабря 2022, 16:34 Николай Лукинский рассказал о последней встрече с Александром Пономаренко Юморист Лукинский: последний раз Александра Пономаренко я видел на концерте в Сочи Публичное достояние

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Уход из жизни юмориста Александра Пономаренко — это невосполнимая потеря. Он был талантливым и образованным человеком, истинным любимцем публики. Об этом «360» рассказал заслуженный артист России Николай Лукинский.

Он отметил, что очень хорошо знал обоих братьев Пономаренко.

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«Последний раз мы выступали вместе летом в Сочи. Саша уже плохо выглядел, было видно, что он в тяжелом состоянии. Но как-то они с Валерой приехали», — рассказал Лукинский.

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Артист добавил, что уже позвонил брату и выразил соболезнования в связи со смертью Александра, попросил передать слова поддержки жене, детям и всем близким.

«Как всякая потеря, это сильное переживание. Уход Саши невосполним», — подчеркнул Лукинский.

Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет. Последние полтора года он боролся с онкологическим заболеванием желудка. Перенес несколько курсов химиотерапии и операций, но при этом всегда оставался в хорошем расположении духа и подчеркивал, что намерен вернуться на сцену, чтобы выступать вместе с братом.