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    17 июля 2020, 17:20

    Николай Басков стал участником движения «Послы доброй воли Абхазии»

    Полина Петрова

    Российский певец Николай Басков в ходе пресс-конференции радиостанции «Sputnik» заявил, что стал участником движения «Послы доброй воли Абхазии». Он пояснил, что намерен дать благотворительный концерт для помощи детям из многодетных семей республики.

    «В этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям Абхазии», — отметил артист в видеообращении.

    Уточняется, что вместе с Басковым в новый состав движения входят еще 20 человек. Среди них 10 участников от абхазской и российской стороны, пишет сайт Ura.ru.

    Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» создали три года назад. В числе российских звезд в нынешнем году его участниками также стали певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

    Ранее «360» сообщал, что ограничения на въезд в Абхазию для жителей России продлили до 21 июля по причине распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.