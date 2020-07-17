Николай Басков стал участником движения «Послы доброй воли Абхазии»

«В этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям Абхазии», — отметил артист в видеообращении.

Уточняется, что вместе с Басковым в новый состав движения входят еще 20 человек. Среди них 10 участников от абхазской и российской стороны, пишет сайт Ura.ru.

Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» создали три года назад. В числе российских звезд в нынешнем году его участниками также стали певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

Ранее «360» сообщал, что ограничения на въезд в Абхазию для жителей России продлили до 21 июля по причине распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.