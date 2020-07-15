Ограничения на въезд в Абхазию для россиян продлили до 21 июля

Ограничения на въезд в Абхазию для жителей России продлили до 21 июля по причине распространения коронавируса. Распоряжение подписал президент республики Аслан Бжания.

Вместе с тем регион подготовил несколько предложений по снятию ограничений, касающихся пересечения российско-абхазской государственной границы, пишет «Вечерняя Москва».

«Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер», — уточнили в пресс-службе президента республики.

Отмечается, что в настоящий момент общее количество случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 38 человек. Скончалась одна пациентка.