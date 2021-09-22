Басков: «Очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей»

Певец Николай Басков отметил свое 45-летие. Он рассказал, что к этому возрасту начал задумываться о семье. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что у него были проблемы с созданием отношений, так как долгое время он заботился о больном отце, а потом сильно переживал его смерть.

Басков отметил, что хотел бы завести семью, но сейчас у него нет человека, который мог бы стать его партнером. Также он добавил, что хочет детей, но считает самым главным, чтобы дети росли в полной семье.

«Я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей», — подчеркнул артист.

Басков отметил, что много работает, поэтому у него нет времени, чтобы скучать и целенаправленно искать кого-то.

«Бывает, в какой-то момент — раз, и все. И ты понимаешь, что вот, наверное, это твое», — пояснил он.

Артист рассказал, что сейчас занимается строительством загородного дома и мечтает отпраздновать новоселье с женщиной, которая станет его женой.

«В планах у меня, конечно, создать семью и родить детей», — заключил он.