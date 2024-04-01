Знаменитости 01 апреля 2024, 11:08 Николаев опроверг слухи о разводе с Проскуряковой Певец Игорь Николаев опроверг слухи о разводе с супругой Юлией Проскуряковой РИА «Новости»

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Певец Игорь Николаев опроверг слухи о своем разводе с Юлией Проскуряковой. В комментарии для издания The Voice он также рассказал про увлекающуюся музыкой дочь.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнул певец.

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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова встретились в 2008 году и связали себя узами брака в 2010-м. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. Сейчас она ходит в школу при консерватории имени Чайковского.

Певец был женат трижды. Первым был брак с журналисткой Еленой Кудряшевой. Их совместная жизнь продолжалась с 1978 по 1991 год, у пары родилась дочь Юлия.

Второй супругой Николаева стала певица Наташа Королева. В период их совместной жизни с 1992 по 2001 годы артист не только писал для нее песни, но и выступал с женой на одной сцене. После развода Николаев и Королева сохранили дружеские отношения. Королева замужем за танцором Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан.

Слухи о разводе Николаева с супругой появились в январе. Фанаты заметили, что вместо семейного портрета, который висел в гостиной над фортепиано, появилась другая картина.