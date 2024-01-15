Знаменитости 15 января 2024, 02:04 Супруга Игоря Николаева отреагировала на слухи о «разводе» Юлия Проскурякова опровергла развод с Игорем Николаевым постом в соцсети РИА «Новости»

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Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова устала от домыслов о ее разводе с маэстро и опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором вся семья с друзьями отмечает Новый год. Певица также ответила особо дотошным поклонникам по поводу семейного портрета.

Сплетники распустили слухи об очередном разводе звездной пары. Композитор никак не комментирует домыслы, а его супруга после долгого молчания выложила в Сети ролик из своего загородного дома в элитном поселке, где сейчас проживает вся семья.

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Фанаты заметили, что вместо семейного портрета, который висел в гостиной над фортепиано, висит другая картина. Тут же посыпались домыслы, что разлад в семье все же есть. Проскурякова успокоила поклонников — картина с их портретами всегда висела в их московской квартире

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — ответила фанатам Проскурякова.

В прошлом году Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Под этим брендом народный артист сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, сладости, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.