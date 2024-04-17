Знаменитости 17 апреля 2024, 12:00 «Никого лишнего». Долина рассказала о тайной вечеринке в честь 56-летия Преснякова Певица Долина показала фото с празднования дня рождения музыканта Преснякова Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Певец Владимир Пресняков 29 марта отметил свое 56-летие. Поздравить артиста пришли самые близкие друзья, сообщила Лариса Долина в своем Telegram-канале и показала фотографии с вечеринки.

«Всегда Володины дни рождения проходят по-особенному тепло и уютно. Потому, что никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова всю жизнь идет по жизни. И этот день рождения стал таким же», — написала она.

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Долина призналась, что любит посещать семейные торжества Пресняковых уже много лет.

«Мы, как одна семья. Отношения так сложились», — пояснила она.

На опубликованных певицей снимках можно увидеть таких знаменитостей, как Александр Маршал, Леонид Агутин и Александр Ревва.

Недавно Пресняков в эфире 12-го сезона шоу «Голос» решил подшутить над коллегами — Zivert и Полиной Гагариной. Во время набора команды артист заявил в шутку, что не может отнести девушек к людям.